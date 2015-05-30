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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15343

«Холостяк-10»: танцовщица с Сумщины покинула шоу

В пятницу, 24 апреля, завершился восьмой выпуск романтического шоу «Холостяк-10».

С каждым выпуском девушек становится меньше, а страстей и ревности – больше. В прошлом выпуске проект покинули две девушки – Анна Неплях и Ольга Виноградова, пишет Сегодня.

Теперь же домой отправилась танцовщица Анастасия с Сумщины. По просьбе Максима девушка за 25 тысяч гривен должна была организовать свое идеальное свидание. Участница купила для себя и Максима строгие черные наряды и пригласила астролога. Мужчина заявил, что у них хорошая совместимость, им многие сейчас завидуют, но будут ли они вместе – зависит от Максима.

Вторая половина свидания прошла в роскошном ресторане Киева и закончилась неожиданно для Анастасии. Максим предложил поставить точку в их отношениях и отпустил девушку домой.

«Я не вижу себя с девушкой, которая сама не знает, что хочет делать по жизни», – признался Максим. Анастасия выразила уверенность, что это не конец их истории.

Справка

Анастасии 21 год, она родилась в Бурыни и занимается танцами. Настя увлекается своей профессией и любит путешествовать.

Главным героем 10-го сезона «Холостяк» стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк родом из Одессы.

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