«Холостяк-10»: танцовщица с Сумщины покинула шоу

С каждым выпуском девушек становится меньше, а страстей и ревности – больше. В прошлом выпуске проект покинули две девушки – Анна Неплях и Ольга Виноградова, пишет Сегодня.
Теперь же домой отправилась танцовщица Анастасия с Сумщины. По просьбе Максима девушка за 25 тысяч гривен должна была организовать свое идеальное свидание. Участница купила для себя и Максима строгие черные наряды и пригласила астролога. Мужчина заявил, что у них хорошая совместимость, им многие сейчас завидуют, но будут ли они вместе – зависит от Максима.
Вторая половина свидания прошла в роскошном ресторане Киева и закончилась неожиданно для Анастасии. Максим предложил поставить точку в их отношениях и отпустил девушку домой.
«Я не вижу себя с девушкой, которая сама не знает, что хочет делать по жизни», – признался Максим. Анастасия выразила уверенность, что это не конец их истории.
Анастасии 21 год, она родилась в Бурыни и занимается танцами. Настя увлекается своей профессией и любит путешествовать.
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