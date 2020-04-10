На Сумщине мошенники просят деньги от имени мэра

«Уважаемая громада, снова мошенники, пишут от моей фамилии, завели новую страницу в ФБ и просят перечислить средства, которые потом я верну. Прошу не реагировать на эти обращения, так как ни я, ни Кролевецкий горсовет никаких денег ни у кого не просим. Кролевецкое отделение полиции предупреждено. Будьте внимательны!!! Кто может, сделайте репост!!!», - написал мэр Кролевца.
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