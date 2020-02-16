Сумской баскетболист сыграет за «бронзу» Cyber Суперлиги Сегодня, 25 апреля, участники Cyber Суперлиги по баскетболу сыграли полуфиналы.

На этой стадии серии в симуляторе NBS 2K20 продолжались до двух побед.

Александр Липовый («Бостон») - Юрий Кондраков («Юта») - 0:2 (58:66, 57:65).

В первой паре Юрий Кондраков дважды победил Александра Липового. После первого поражения Липовый навязал борьбу во втором поединке. На заключительных секундах мощный рывок Кондракова окончательно снял интригу - он в финале.

Андрей Кожемякин («Даллас») - Вячеслав Петров («Лейкерс») - 0:2 (47:74, 47:58).

Во второй паре Вячеслав Петров дважды уверенно сыграл против воспитанника сумского баскетбола Андрея Кожемякина, завоевав вторую путевку в финал

В финале 28 апреля встретятся одноклубники из «Киев-Баскета» Петров и Кондраков.

За третье место в тот же день сыграют легионер греческого «Промитеаса» Липовый и Кожемякин из «Запорожья».