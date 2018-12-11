На Сумщине закопали еще один клад для потомков

Об этом он написал в Фейсбуке.
«Теперь мы с внучкой Софией партнеры. Ее музей "Айя-София" присоединился к флешмобу "Сокровище для потомков". И мы сегодня вместе с друзьями закопали еще одно сокровище в урочище Бурлюк на Лебединщине. Глубоко. Тайно. Для потомков. И посадили на память об этом событии Орех Бурлюк. В корни подложили две подковы. Чтобы вырос мощным! Вернулись довольные и счастливые от того, что сделали жизнь интереснее и веселее! Сделали вместе...», - написал он.
20 февраля в фонды Сумского областного краеведческого музея были переданы ценные артефакты древнерусского времени - пять серебряных гривен, найденные неподалеку...
Неймовірна прикраса ІІІ-V століття Верижиця, знайдена під Сумами відомим фотографом, краєзнавцем та колекціонером Сергієм Гуцаном, може стати брендом майбутньої...
29 травня в урочищі Бурлюк (колишній хутір Семиротівщина) на Лебединщині закопали скарб ціною близько тисячі доларів....
12 декабря в фонды областного краеведческого музея были торжественно переданы уникальные археологические древности, обнаруженные на территории Сумщины....
В среду, 12 декабря, Сумскому областному краеведческому музею передадут артефакты VII века, найденные на Сумщине....