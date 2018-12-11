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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине закопали еще один клад для потомков

На Лебединщине сумской коллекционер Сергей Гуцан с внучкой закопал очередной клад.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Теперь мы с внучкой Софией партнеры. Ее музей "Айя-София" присоединился к флешмобу "Сокровище для потомков". И мы сегодня вместе с друзьями закопали еще одно сокровище в урочище Бурлюк на Лебединщине. Глубоко. Тайно. Для потомков. И посадили на память об этом событии Орех Бурлюк. В корни подложили две подковы. Чтобы вырос мощным! Вернулись довольные и счастливые от того, что сделали жизнь интереснее и веселее! Сделали вместе...», - написал он.

Досуг Клад Сергей Гуцан

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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