На Сумщине закопали еще один клад для потомков На Лебединщине сумской коллекционер Сергей Гуцан с внучкой закопал очередной клад.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Теперь мы с внучкой Софией партнеры. Ее музей "Айя-София" присоединился к флешмобу "Сокровище для потомков". И мы сегодня вместе с друзьями закопали еще одно сокровище в урочище Бурлюк на Лебединщине. Глубоко. Тайно. Для потомков. И посадили на память об этом событии Орех Бурлюк. В корни подложили две подковы. Чтобы вырос мощным! Вернулись довольные и счастливые от того, что сделали жизнь интереснее и веселее! Сделали вместе...», - написал он.