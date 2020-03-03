Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41348

Украинцам изменили тарифы на газ: какая сейчас цена за кубометр

До 1 июля "Нафтогаз" обязали продавать газ для населения по регулируемому тарифу. До 1 мая 2021 года такая мера будет действовать при продаже газа производителям тепловой энергии.

Согласно решению правительства Украины от 24 апреля, исходя из этих мер полноценный запуск рынка газа с 1 мая 2020 года отменили.

Дело в том, что уже с мая украинцы должны были покупать голубое топливо по рыночным ценам, но правительство решило продлить регулируемый тариф на три месяца.

В Кабмине постановили, что стоимость газа для населения не может быть выше уровня, который учитывает среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца плюс стоимость транспортировки.

Таким образом, импортная цена на голубое топливо не может быть меньше. чем цена для населения.

В "Нафтогазе" тем временем отчитались, что в апреле 2020-го цена на газ снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки и расходов на транспортировку), что на 15% меньше, чем в прошлом месяце.

Экономика Газ Тарифы Цена газа

По тематике

В "Нафтогазе" заявили о значительном снижении цены на газ для населения в апреле
23.04.2020 10:36

В "Нафтогазе" заявили о значительном снижении цены на газ для населения в апреле

В целом цена газа для населения упала на 38% начиная с января 2020 года....

21.04.2020 14:18

В Сумах не будут отменять плату за коммуналку на период карантина

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отмена тарифов на время карантина в г. Сумы»....

В Сумах снова хотят поменять тарифы на вывоз мусора
15.04.2020 15:28

В Сумах снова хотят поменять тарифы на вывоз мусора

На сайте Сумской мэрии опубликован проект решения «Об обеспечении жителей города услугами по обращению с бытовыми отходами, образующимися на территории...

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
18.03.2020 14:12

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло

С 18 марта вступили в действие тарифы для ООО «Сумытеплоэнерго», которые были утверждены и обнародованы на сайте НКРЭКУ накануне....

03.03.2020 13:20

Сумским предприятиям рассылают «письма счастья» из «Сумытеплоэнерго»

Просят доплатить за два месяца 2018 года в общем почти 6 млн грн....

Новости

На Сумщине плюс один случай коронавируса
Сегодня 09:20
На Сумщине запретили посещать кладбища
23.04.2020 11:16
В Сумах почтили память пострадавших от Чернобыльской трагедии
Сегодня 13:45
Муниципальный опрос: как сумчане оценивают экологию в городе
Сегодня 13:16
Украинцам изменили тарифы на газ: какая сейчас цена за кубометр
Сегодня 12:41
Студенты вузов закончат учебный год дистанционно, - МОН
Сегодня 11:38
Муниципальный опрос: как сумчане оценивают водоснабжение в городе
Сегодня 10:44
Кто на Сумщине заболел, кто выздоровел от коронавируса?
Сегодня 09:30
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 09:27
Муниципальный опрос: как сумчане оценивают работу полиции
Сегодня 08:20
На Сумщине закопали еще один клад для потомков
Вчера 19:19
Муниципальный опрос: только четверть сумчан считает свои дворы хорошими
Вчера 18:29
view counter

Статьи

Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
Сегодня 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.