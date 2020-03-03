Украинцам изменили тарифы на газ: какая сейчас цена за кубометр До 1 июля "Нафтогаз" обязали продавать газ для населения по регулируемому тарифу. До 1 мая 2021 года такая мера будет действовать при продаже газа производителям тепловой энергии.

Согласно решению правительства Украины от 24 апреля, исходя из этих мер полноценный запуск рынка газа с 1 мая 2020 года отменили.

Дело в том, что уже с мая украинцы должны были покупать голубое топливо по рыночным ценам, но правительство решило продлить регулируемый тариф на три месяца.

В Кабмине постановили, что стоимость газа для населения не может быть выше уровня, который учитывает среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца плюс стоимость транспортировки.

Таким образом, импортная цена на голубое топливо не может быть меньше. чем цена для населения.

В "Нафтогазе" тем временем отчитались, что в апреле 2020-го цена на газ снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки и расходов на транспортировку), что на 15% меньше, чем в прошлом месяце.