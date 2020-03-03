Украинцам изменили тарифы на газ: какая сейчас цена за кубометр

Согласно решению правительства Украины от 24 апреля, исходя из этих мер полноценный запуск рынка газа с 1 мая 2020 года отменили.
Дело в том, что уже с мая украинцы должны были покупать голубое топливо по рыночным ценам, но правительство решило продлить регулируемый тариф на три месяца.
Таким образом, импортная цена на голубое топливо не может быть меньше. чем цена для населения.
В "Нафтогазе" тем временем отчитались, что в апреле 2020-го цена на газ снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки и расходов на транспортировку), что на 15% меньше, чем в прошлом месяце.
В целом цена газа для населения упала на 38% начиная с января 2020 года....
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