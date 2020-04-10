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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16219

Муниципальный опрос: как сумчане оценивают экологию в городе

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

1% сумчан оценили экологию в городе на «отлично», 15% - на «хорошо», 41% - «средне», 30% - «плохо», 9% - ужасно. Это 13-й результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего с экологией в Чернигове (2% - 35% - 39% - 14% - 3%), Виннице (4% - 32% - 36% - 17% - 5%) и Ивано-Франковске (3% - 28% - 36% - 18% - 6%).

Хуже всего в Мариуполе (<1% - 2% - 14% - 39% - 42%), Запорожье (<1% - 6% - 15/% - 45% - 33%) и Киеве (1% - 9% - 27% - 36% - 19%).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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