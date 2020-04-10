Муниципальный опрос: Сумы на последнем месте в Украине по качеству отопления В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

4% сумчан оценили отопление в городе на «отлично», 28% - на «хорошо», 42% - «средне», 16% - «плохо», 7% - ужасно. Это последний результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего с отоплением в Виннице (12% - 47% - 23% - 8% - 3%), Харькове (8% - 49% - 23% - 10% -7%) и Черкассах (5% - 52% - 25% - 12% - 3%).

Хуже всего в Сумах, Ужгороде (4% - 28% - 41/% - 12% - 8%) и Житомире (5% - 31% - 28% - 14% - 7%).