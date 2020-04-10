Муниципальный опрос: как сумчане оценивают доступность для людей с инвалидностью в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Меньше 1% сумчан оценили доступность в городе на «отлично», 7% - на «хорошо», 29% - «средне», 32% - «плохо», 22% - ужасно. Это 12-й результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего с доступностью в Виннице (3% - 23% - 27% - 25% - 9%), Мариуполе (<1% - 11% - 27% - 31% - 11%) и Ивано-Франковске (2% - 9% - 17% - 40% - 18%).

Хуже всего в Северодонецке (<1% - 3% - 18% - 48% - 18%), Херсоне (<1% - 3% - 22% - 43% - 24%) и Полтаве (<1% - 5% - 18% - 39% - 29%).