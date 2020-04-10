Муниципальный опрос: могут ли сумчане свободно высказывать свои мысли В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

18% сумчан оценили возможность свободно высказывать свои мысли в городе на «отлично», 39% - на «хорошо», 31% - «средне», 5% - «плохо», 1% - ужасно. Это 18-й результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего со свободой мысли в Ивано-Франковске (30% - 44% - 15% - 4% - 1%), Кропивницком (2% - 71% - 17% - 4% - 1%) и Виннице (26% - 46% - 14% - 5% - 2%).

Хуже всего в Северодонецке (2% - 27% - 43% - 19% - 4%), Мариуполе (4% - 32% - 31% - 15% - 5%) и Полтаве (8% - 37% - 34% - 10% - 2%).