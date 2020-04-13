Муниципальный опрос: могут ли сумчане свободно передвигаться всеми частями и районами города В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

12% сумчан оценили возможность свободно передвигаться всеми частями и районами города на «отлично», 49% - на «хорошо», 28% - «средне», 5% - «плохо», 1% - ужасно. Это 20-й результат среди областных центров в Украине.

Лучше всего со свободой передвижения в Виннице (25% - 54% - 13% - 3% - 1%), Днепре (7% - 72% - 11% - 5% - 1%) и Харькове (14% - 62% - 16% - 4% - 1%).

Хуже всего в Полтаве (7% - 39% - 36% - 11% - 3%), Ужгороде (12% - 39% - 37% - 7% - 2%) и Львове (13% - 42% - 31% - 9% - 2%).