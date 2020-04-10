Муниципальный опрос: влияют ли сумчане на принятие решений в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Лишь 3% сумчан оценили возможность включаться в процесс формирования решений в городе на «отлично», 16% - на «хорошо», 34% - «средне», 18% - «плохо», 6% - ужасно. Это 22-й результат среди областных центров в Украине. Ниже только тройка аутсайдеров: Николаев (1% - 16% - 20% - 26% - 8%), Одесса (1% - 17% - 18% - 26% - 7%) и Херсон (2% - 17% - 25% - 21% - 7%).

Лучше всего с влиянием горожан на принятие решений в Черновцах (2% - 40% - 16% - 22% - 4%), Луцке (6% - 36% - 18% - 18% - 5%) и Виннице (11% - 31% - 18% - 11% - 4%).