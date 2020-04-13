Муниципальный опрос: как оценивают сумчане разнообразие досуга в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

7% сумчан оценили возможность разнообразно проводить досуг в городе на «отлично», 36% - на «хорошо», 33% - «средне», 13% - «плохо», 2% - ужасно. Это 22-й результат среди областных центров в Украине. Ниже только тройка аутсайдеров: Херсон (5% - 32% - 39% - 14% - 2%), Северодонецк (3% - 36% - 31% - 21% - 4%) и Полтава (3% - 37% - 39% - 10% - 3%).

Лучше всего с досугом в Виннице (23% - 52% - 14% - 3% - 1%), Харькове (18% - 55% - 13% - 5% - 1%) и Ивано-Франковске (18% - 53% - 15% - 5% - 1%).