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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33205

Муниципальный опрос: как оценивают сумчане разнообразие досуга в городе

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Фото Олега Соколова

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

7% сумчан оценили возможность разнообразно проводить досуг в городе на «отлично», 36% - на «хорошо», 33% - «средне», 13% - «плохо», 2% - ужасно. Это 22-й результат среди областных центров в Украине. Ниже только тройка аутсайдеров: Херсон (5% - 32% - 39% - 14% - 2%), Северодонецк (3% - 36% - 31% - 21% - 4%) и Полтава (3% - 37% - 39% - 10% - 3%).

Лучше всего с досугом в Виннице (23% - 52% - 14% - 3% - 1%), Харькове (18% - 55% - 13% - 5% - 1%) и Ивано-Франковске (18% - 53% - 15% - 5% - 1%).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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