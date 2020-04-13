Муниципальный опрос: как оценивают сумчане возможность получать качественное образование в городе В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

6% сумчан оценили возможность получать качественное образование различных специальностей и уровней в городе на «отлично», 32% - на «хорошо», 35% - «средне», 11% - «плохо», 2% - ужасно. Это 21-й результат среди областных центров в Украине.

Тройка аутсайдеров: Северодонецк (1% - 30% - 33% - 18% - 4%), Полтава (3% - 31% - 37% - 13% - 3%) и Николаев (3% - 33% - 30% - 18% - 4%).

Лучше всего с образованием в Виннице (18% - 44% - 18% - 5% - 3%), Луцке (9% - 52% - 22% - 5% - 2%) и Ивано-Франковске (12% - 45% - 20% - 8% - 2%).