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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:201755

На Сумщине плюс один случай коронавируса

МОЗ сообщает: в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

Из них 95 на Сумщине, 48 человек уже выздоровело, 4 умерло.

Общество Коронавирус

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