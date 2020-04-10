На Сумщине плюс один случай коронавируса МОЗ сообщает: в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

Из них 95 на Сумщине, 48 человек уже выздоровело, 4 умерло.