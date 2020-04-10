Ситуация с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 8617 случаев COVID-19.

Всего в Украине исследовано 89373 образцы методом ПЦР. В течение 25 апреля получено 492 уведомления о новых подтвержденных случаях.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 388 случаев (64 выздоровели)

- Волынская обл. - 241 случай (48 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 292 случая (13 выздоровели)

- Донецкая обл. - 29 случаев (10 выздоровели)

- Житомирская обл. - 348 случаев (10 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 329 случаев (30 выздоровели)

- Запорожская обл. - 182 случая (39 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 731 случай (65 выздоровели)

- г. Киев - 1188 случаев (60 выздоровели)

- Киевская обл. - 542 случая (49 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 323 случая (54 выздоровели)

- Львовская обл. - 348 случаев (56 выздоровели)

- Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)

- Николаевская обл. - 111 случаев;

- Одесская обл. - 220 случаев (9 выздоровели)

- Полтавская обл. - 172 случая (14 выздоровели)

- Ривненская обл. - 508 случаев (46 выздоровели)

- Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 607 случаев (58 выздоровели)

- Харьковская обл. - 147 случаев (15 выздоровели)

- Херсонская обл. - 87 случаев (15 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 70 случаев (16 выздоровели)

- Черкасская обл. - 257 случаев (55 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1341 случай (60 выздоровели)

- Черниговская обл. - 32 случая (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.