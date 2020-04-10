Кто на Сумщине заболел, кто выздоровел от коронавируса? По состоянию на 26 апреля в Сумской области 95 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека из г. Конотоп.

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 48 человек, из них 1 - за прошедшие сутки (г. Шостка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, в г. Сумы - 9 случаев заболевания, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 12, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 21, Кролевецкий район - 7, г. Шостка - 7, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 4.