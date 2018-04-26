В Сумах почтили память пострадавших от Чернобыльской трагедии Тридцать четвертая годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошла тихо, без митингов, в связи с карантинными ограничениями.

Впрочем, с самого утра 26 апреля, руководители области и города пришли к памятнику «Жертвам Чернобыля» в Сумах, чтобы почтить погибших от страшной техногенной катастрофы прошлого века.

Глава областного совета Владимир Токарь, глава Сумской ОГА Роман Грищенко и сумской городской голова Александр Лысенко склонили головы в минуте молчания перед светлой памятью ликвидаторов и возложили корзины с цветами к подножию памятника, пишет сайт облсовета

Справка

В настоящее время на Сумщине проживает более 12 тыс. ликвидаторов аварии на ЧАЭС и людей, пострадавших от нее. Из них 1911 имеют инвалидность, связанную с последствиями аварии на ЧАЭС. 6416 - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 4049 пострадавших от Чернобыльской катастрофы, 1605 детей- «чернобыльцев» и 39 человек - из числа участников других ядерных аварий, испытаний, учений по применению ядерного оружия.