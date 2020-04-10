В Украине запустят производство ИФА-тестов: чем отличаются от ПЦР Коронавирус в Украине хотят массово проверять ИФА-тестами.

Коронавирус в Украине методом ПЦР-диагностики определен уже у 8617 человек. С целью максимально эффективной борьбы против COVID-19 власти хотят провести массовое тестирование ИФА. Суть его в определении наличия антител к вирусу, которые свидетельствуют о том, что человек уже перенес заболевание, пишет РБК-Украина.

Министр здравоохранения Укарины Максим Степанов заверил, что ПЦР-тесты украинского производства не отличаются по точности результата от лучших тест-систем мира. Но для более эффективной борьбы с коронавирусом в Украине необходимо массово тестировать ИФА-системами. Украина начнет массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу только после подтверждения, что ИФА-тесты показывают достоверные результаты. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в воскресенье, 26 апреля.

"Относительно массового использования ИФА-тестов (методом иммуноферментного анализа), то только после стопроцентной уверенности, что они достоверные и мы можем их использовать, мы начнем их делать", - сказал он.

Министр также рассказал в чем разница между ИФА- и ПЦР-тестами.

"ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, то есть встречался ли человек с действием инфекции, переболел ли он. Если говорить о ПЦР-тестах, то они определяют наличие генома в организме человека. Именно поэтому для диагностирования коронавирусной болезни COVID-19 мы и работаем с ПЦР-тестами, только они могут на 100% сказать, болен ли человек", - рассказал министр.

Проверка ИФА-тестов на эффективность является необходимым этапом перед запуском массового производства.

"Если мы говорим про ПЦР-тесты украинского производства, то перед тем, как начать их закупать и использовать, конечно, были проведены все экспертизы и тестирование этих систем. Они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире: ни немецких, ни корейских, ни китайских. Поэтому мы и начали массово использовать их", - резюмировал глава Минздрава.