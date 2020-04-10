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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14203

Пьяный водитель наехал на авто патрульных

26 апреля, около 8:40 утра, патрульные получили сообщение о том, что водитель транспортного средства Mercedes Benz находится в состоянии алкогольного опьянения.

Через некоторое время полицейские увидели данный автомобиль на улице Ивана Сирко. Стражи порядка, включив синие и красные проблесковые маячки, подали требование об остановке. Гражданин остановился, но через несколько секунд начал движение задним ходом, как следствие совершил наезд на служебный автомобиль Toyota Prius. Поняв, что уехать с места происшествия ему не удастся, водитель быстро пересел с водительского на заднее пассажирское сиденье и начал изображать из себя пассажира. Им оказался 28-летний сумчанин, который действительно имел признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что в сентябре 2019 года инспекторы составляли на него админпротокол за вождение в состоянии опьянения, и он уже был лишен права управления транспортными средствами.

В присутствии двух свидетелей гражданин категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. При оформлении административных материалов нарушитель начал выражаться нецензурной бранью и оказывать неповиновение. На замечание стражей порядка он не реагировал.

Всего патрульные составили на водителя 4 админматериалы: ч. 2 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения, повторно в течение года), ст. 124 (совершение ДТП), ч. 4 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП. Автомобиль эвакуировали на специальную площадку.

Право Дтп Пьяный за рулем

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