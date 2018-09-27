Внимание! Сумские синоптики предупреждают о сильном ветре

В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными, не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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