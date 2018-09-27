Внимание! Сумские синоптики предупреждают о сильном ветре По прогнозам областного Гидрометцентра, 27 апреля на территории Сумщины ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В связи с этим спасатели призывают граждан быть крайне осторожными, не ходить вблизи рекламных щитов, раскидистых деревьев и под линиями электропередач, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.