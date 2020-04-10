У жителей Сумщины с коронавирусом насчитали полтысячи контактных лиц

- На сегодня в Сумах подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 7 человек выздоровели, - доложила она. – Два человека продолжают лечение дома. По ним два контактных лица, которые также находятся под наблюдением семейных врачей. На сегодня по Сумам нет ни одного подозрения на коронавирусную инфекцию. По Сумской области 95 подтвержденных случаев, из них 4 умерших, выздоровели 48. 496 человек контактных с подтвержденными на заболевание.
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