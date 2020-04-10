В Сумах осталось две сотни людей на самоизоляции Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Постоянно работает горячая линия отдела здравоохранения, и жители Сум обращаются за получением разъяснений и за постановлением на учет, - рассказала она. – На сегодняшний день с начала карантинных мероприятий по Сумам было зарегистрировано 1478 человек, которые прибыли из других стран, и за ними было установлено медицинское наблюдение. На сегодня на учете 196 человек. По 1282 уже наблюдение снято.