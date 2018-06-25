В двух районах Сумщины сообщают о массовой гибели пчел В нескольких селах Путивльского и Роменского районов массово погибли пчелы.

Люди сообщают, что это произошло 25 и 26 апреля. Связывают гибель с использованием химикатов для обработки полей.

О гибели 200 семей пчел в селе Ховзовка Путивльского района и в селах Клевенское и Шулешево сообщила в Фейсбуке Ольга Бутова 25 апреля. «По словам очевидцев, химикаты вносились ночью в сухую землю со среды на четверг», - написала она.

О массовой гибели пчел также сообщили жители села Николаевка Роменского района 26 апреля. Сейчас в этом селе подсчитывают убытки (по предварительным данным, погибли пчелы в 50 ульях) и собираются возмещать их через суд. По информации жителей села, местные фермеры накануне обрабатывали поля химическими веществами, пишет UA:CУМИ.