В Сумах поминальное воскресенье прошло без нарушений Несмотря на запрет посещений кладбищ, полиция все-таки пускала одиноких посетителей.

Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии ,которое проходило в онлайн-режиме, сообщил начальник сектора Сумского отдела полиции Александр Дидусьов.

По его словам, полиция патрулировала 13 сумских кладбищ и два в Песчанском старостинском округе. Полицейские не фиксировали нарушений общественного порядка и карантина. Правоохранители с пониманием относились, если человек приходил на несколько минут положить цветы на кладбище и не препятствовали этому.

Мэр Сум Александр Лысенко поблагодарил полицейских за работу и попросил продолжить в том же духе сегодня и завтра.