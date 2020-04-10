В Сумах поминальное воскресенье прошло без нарушений

Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии ,которое проходило в онлайн-режиме, сообщил начальник сектора Сумского отдела полиции Александр Дидусьов.
По его словам, полиция патрулировала 13 сумских кладбищ и два в Песчанском старостинском округе. Полицейские не фиксировали нарушений общественного порядка и карантина. Правоохранители с пониманием относились, если человек приходил на несколько минут положить цветы на кладбище и не препятствовали этому.
Мэр Сум Александр Лысенко поблагодарил полицейских за работу и попросил продолжить в том же духе сегодня и завтра.
Священник Свято-Воскресенського собору та за сумісництвом прес-секретар Сумської єпархії ПЦУ, отець Павло СУШИНСЬКИЙ наголосив на важливості дотримання карантину сумчанами, надто...
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