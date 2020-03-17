Сумчанка умерла от пневмонии

Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщил заммэра Сум Степан Пак.
По его словам, 83-летняя женщина умерла от пневмонии. Согласно протокола, ее проверили на коронавирус. Результат отрицательный.
Об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк....
Несмотря на то, что количество заболевших ОРВИ и гриппом в Сумах в три раза меньше эпидпорога, в городе за неделею...
В пятницу, 13 марта, в Шосткинской ЦРЛ от пневмонии умер 42-летний мужчина....