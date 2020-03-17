Сумчанка умерла от пневмонии 23 апреля в Сумах умерла 83-летняя пациентка.

Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщил заммэра Сум Степан Пак.

По его словам, 83-летняя женщина умерла от пневмонии. Согласно протокола, ее проверили на коронавирус. Результат отрицательный.