На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки.

На Сумщине по-прежнему 95 случаев заражений коронавирусной инфекцией. За стуки новых случаев не обнаружено.