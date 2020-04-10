На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки

На Сумщине по-прежнему 95 случаев заражений коронавирусной инфекцией. За стуки новых случаев не обнаружено.
В Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки....
Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...
Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...
Коронавирус в Украине хотят массово проверять ИФА-тестами....
По состоянию на 26 апреля в Сумской области 95 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19....