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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2674

Ситуация с коронавирусом в Украине: количество случаев уменьшается 3-й день подряд

В Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки.

В частности, болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков.

Всего в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 398 случаев (64 выздоровели)

- Волынская обл. - 254 случая (49 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 319 случаев (13 выздоровели)

- Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)

- Житомирская обл. - 351 случай (10 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 375 случаев (30 выздоровели)

- Запорожская обл. - 204 случая (39 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 761 случай (66 выздоровели)

- г. Киев - 1220 случаев (60 выздоровели)

- Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 337 случаев (54 выздоровели)

- Львовская обл. - 358 случаев (57 выздоровели)

- Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)

- Николаевская обл. - 115 случаев;

- Одесская обл. - 240 случаев (9 выздоровели)

- Полтавская обл. - 173 случая (14 выздоровели)

- Ривненская обл. - 522 случая (46 выздоровели)

- Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 612 случаев (70 выздоровели)

- Харьковская обл. - 196 случаев (15 выздоровели)

- Херсонская обл. - 88 случаев (15 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 72 случая (16 выздоровели)

- Черкасская обл. - 267 случаев (55 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 1375 случаев (60 выздоровели)

- Черниговская обл. - 35 случаев (4 выздоровели).

На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Общество Коронавирус

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