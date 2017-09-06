Сумской бюджет не обеднел, выплатив по тысяче ветеранам Департамент соцзащиты выплатил по 1000 грн участникам боевых действий, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне.

Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщила директор департамента Татьяна Масик.

- Выплатили всем ветеранам, все закрыли, все получили ветераны наши, - доложила она. - 62 участникам боевых действий и лицам с инвалидностью, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне, за средства городского бюджета мы провели выплаты по тысяче гривен.