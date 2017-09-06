Сумской бюджет не обеднел, выплатив по тысяче ветеранам

Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщила директор департамента Татьяна Масик.
- Выплатили всем ветеранам, все закрыли, все получили ветераны наши, - доложила она. - 62 участникам боевых действий и лицам с инвалидностью, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне, за средства городского бюджета мы провели выплаты по тысяче гривен.
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