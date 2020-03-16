Сумчане продолжают грипповать За прошлую неделю в Сумах трое заболели гриппом.

Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе зарегистрировано 286 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, - доложила она. – Это на 23% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди них 45% это дети. Было госпитализировано 17 жителей города, это 6% от заболевших. 82% из них это детское население. На прошлой неделе было зарегистрировано 3 случая заболевания гриппом.