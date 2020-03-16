Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15326

За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП

В результате пожаров 3 человека травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 33 здания.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 104 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, 50 зданий, в общем материальных ценностей на сумму более 7 млн. 290 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 25 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Уважаемые граждане! Подчеркиваем, в данный период значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах, будьте максимально ответственными. Помните: сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а возгорание может быстро распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогодние листья и мусор! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101». Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

По тематике

21.04.2020 09:48

За неделю на Сумщине зарегистрировано 102 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека, 2 - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 46 зданий, 3 единицы автотракторной техники....

06.04.2020 09:50

За неделю на Сумщине зарегистрировано 180 ЧП

В результате пожаров погибло 4 человека. Огнем уничтожено и повреждено 79 зданий, 1 единицу автотракторной техники....

30.03.2020 09:34

За неделю на Сумщине на пожарах погибли четверо

За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 135 происшествий....

23.03.2020 09:46

За неделю на Сумщине зарегистрировано 101 ЧП

В результате пожаров погибло 2 человека. Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 4 единицы автотракторной техники....

16.03.2020 11:18

За неделю на Сумщине зарегистрировано 61 ЧП

В результате пожаров погибло три человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 1 единица автотракторной техники....

Новости

На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:18
На Сумщине запретили посещать кладбища
23.04.2020 11:16
У женщины, которая умерла в приемном отделении сумской больницы, коронавируса не выявили
Сегодня 13:06
На Сумщине мошенник обменял пенсионерке 5 тысяч гривен на сувенирные купюры
Сегодня 12:32
Сумчанка рассказала о карантине на Мадейре (видео)
Сегодня 12:20
В Сумах вода будет с хлоркой
Сегодня 12:16
На Сумщине мошенники за счет доверчивых граждан обогатились почти на 60 000 гривен
Сегодня 12:07
Прокуратура требует с «Укрнафты» 30 миллионов
Сегодня 11:33
Муниципальный опрос: влияют ли сумчане на принятие решений в городе
Сегодня 11:26
В Сумах собираются усилить помощь социально незащищенным гражданам
Сегодня 10:59
Сумские копы запрещают возить дачников
Сегодня 10:41
В Сумах откажутся от космических остановок
Сегодня 10:27
view counter

Статьи

Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
Вчера 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.