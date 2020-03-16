За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП В результате пожаров 3 человека травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 33 здания.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 104 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасен один человек, 50 зданий, в общем материальных ценностей на сумму более 7 млн. 290 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 25 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Уважаемые граждане! Подчеркиваем, в данный период значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах, будьте максимально ответственными. Помните: сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а возгорание может быстро распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути. Служба спасения призывает вас не выжигать сухостой, прошлогодние листья и мусор! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101». Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.