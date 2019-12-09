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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:271161

В Сумах откажутся от космических остановок

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение экономить на установке остановок.

Он поднял этот вопрос сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме.

- Предоставьте мне смету, проект по остановкам, которые вы собрались заказывать, - обратился мэр к директору департамента инфраструктуры Александру Журбе. – Я посмотрю, но такой дурни по 600 тысяч за остановку нам не нужно. Сегодня не то время, когда мы будем строить космические остановки. Я понимаю, с карманами, с дорогами. Вы там строить собрались целые комплексы, чуть ли не виадуки. Сама остановка стоит 50-70 тысяч, ну 80, в зависимости от материала и размера. А вся инфраструктура вокруг, пока не нужна. Будем позже смотреть. Поставим остановку, сделаем замощение и все.

Напомним: департамент инфраструктуры заказал установку нескольких остановок со средней ценой в 600 тыс. грн, в том числе информационные табло.

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