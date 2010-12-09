Сумские копы запрещают возить дачников

Вопрос поднимался сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме.
- Что касается вашего поручения по довозке наших жителей до дачных кооперативов, докладываю, что был найден перевозчик, который согласился выполнять эти перевозки, - сообщил мэру Сум начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – Была проработана потребность в количестве рейсов на дачные массивы, но в сегодняшней ситуации управление патрульной полиции не согласовывает эти спецрейсы, потому что это не соответствует требованиям постановления Кабмина № 211 относительно тех предприятий, которые можно обслуживать в карантинном режиме.
- То есть предпринимателя могут оштрафовать? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.
- Да. Они просто не дают разрешение.
- Максим Олегович, - обратился мэр к своему заму Максиму Галицкому. – Обговорите этот вопрос с патрульной полицией, чтобы они сказали, когда они смогут дать такое разрешение, чтобы мы могли людям сказать. Я думаю, что это нужно решать на государственном уровне, это зависит от министерства. Может, это будет даже раньше 11 мая.
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