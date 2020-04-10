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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59284

В Сумах собираются усилить помощь социально незащищенным гражданам

Во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко обратил внимание департамента социальной защиты населения на необходимость усиления работы в вопросе помощи социально незащищенным гражданам.

По его словам, работникам департамента стоит проработать механизм помощи социально незащищенным людям на период стабилизации ситуации с коронавирусом, то есть в период карантина и в определенный период после его завершения.

- Кроме тех 700 граждан, которые состоят на учете департамента, нужно обратить внимание и на других людей, которые возможно по состоянию здоровья, нуждаются в помощи или оказались в трудном положении из нынешней ситуации. Пообщайтесь еще с предпринимателями, предприятиями, крупными торговыми сетями, которые сегодня работают и зарабатывают средства, чтобы совместно обеспечить помощь таким людям. Берем этот вопрос под контроль, и помогаем продуктами, лекарствами и всем необходимым, - обратился мэр к директору департамента социальной защиты населения Татьяне Масик.

Кроме того, Александр Лысенко акцентировал внимание и на вопросе помощи социально незащищенным лицам в вопросе дистанционной оплаты коммунальных услуг, в частности поручил разработать механизм таким образом, чтобы данной ситуацией не смогли воспользоваться мошенники.

Как отметила директор департамента социальной защиты населения, в период карантина, действительно, многие люди нуждаются в помощи, и к группе риска в первую относятся одиноко проживающие пенсионеры и лица с инвалидностью.

- Работа по данному вопросу уже началась, и проводится. Кроме тех, 700 человек, которые состоят на учете департамента, социальные работники дополнительно обслуживают еще 12 человек, которые к нам обратились. Сейчас работаем, чтобы взять этих людей на постоянный учет. Работа по оплате коммунальных услуг производится с 695 лицами, находящимися на обслуживании, и количество таких лиц будет расширена, - сказала чиновница.

Татьяна Масик отметила, что все, у кого возникают вопросы по социальной защите, которые требуют немедленного или срочного решения, могут обращаться непосредственно в департамент социальной защиты населения по многоканальному телефону: 78-88-88 или по мобильному телефону: (050) 4078199.

На получение социальных услуг, в том числе по вопросам доставки продуктов питания одиноким нетрудоспособным гражданам, следует обращаться в городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) «Берегиня» по телефонам: 60-49-95, 32-32-60, 63- 54-14, (050) 4055670.

Она также отметила, что сейчас есть конструктивной сотрудничество департамента с волонтерскими, общественными организациями и предпринимателями. На сегодня продовольственные наборы получили более 800 человек из числа социально незащищенных горожан.

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