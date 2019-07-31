Прокуратура требует с «Укрнафты» 30 миллионов

Ахтырской местной прокуратурой в Окружной административный суд г. Киева предъявлено исковое заявление в интересах государства о взыскании с публичного акционерного общества налоговой задолженности в сумме почти 30 млн грн.
Ранее установлено, что публичное акционерное общество задекларировало налоговое обязательство по уплате рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа за март-апрель 2017 года в сумме 29 млн 546 тыс. грн. Однако в настоящее время задолженность добровольно не уплачена, поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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