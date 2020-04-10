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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07249

На Сумщине мошенники за счет доверчивых граждан обогатились почти на 60 000 гривен

Жертвами злоумышленников стали жительницы Белопольского района.

В первом случае от рук мошенников пострадала 27-летняя женщина. Злоумышленник, который ей звонил, назвался работником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то якобы пытается приобрести товар через Интернет с помощью ее банковской карты. Для того, чтобы защитить клиентку от мошенников, предложил немедленно перевести деньги на так называемые банковские номера, заверив при этом, что через несколько минут эти средства вернутся на ее счет. Молодая женщина прислушалась к «советам» и перечислила более 27 000 гривен. Когда же впоследствии проверила баланс по карте, обнаружила, что деньги так и не поступили.

По схожей схеме злоумышленники обманули и 42-летнюю жительницу райцентра. Псевдобанкир уверял белопольчанку, что сейчас будет проводиться проверка ее счетов. И попросил продиктовать реквизиты всех карточек, которыми она пользуется. Он также добавил, что в настоящее время деньги будут переведены с одного ее счета на другой, но все равно будут храниться на ее карточках. Заявительница без сомнения поверила, однако через несколько минут получила смс-сообщение из банка о снятия с ее счетов 30000 гривен.

Работники полиции по обоим этим фактам открыли уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество», и разыскивают аферистов.

Правоохранители еще раз напоминают гражданам о необходимости быть осмотрительными в телефонных разговорах с незнакомцами, особенно когда речь заходит о деньгах. Кем бы ни представлялись бы собеседники, следует понимать, что любую информацию следует обязательно проверять, а не бездумно выполнять все их советы и требования. Полицейские советуют: если вам позвонили с подобными вопросами - сразу кладите трубку и обращайтесь на «горячую» телефонную линию той банковского учреждения, где вы обслуживаетесь. Оператор не только проверит полученную вами информацию, но и подаст совет, в какую именно филиал вам нужно будет обратиться в случае необходимости. Будьте осмотрительны, и вам не придется быть жертвой хитрецов-аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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