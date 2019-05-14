Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16252

В Сумах вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает, что в течение трех дней, с 28 по 30 апреля, будут продолжаться работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Лучанской насосной станции.

В связи с выполнением этих работ в домах жителей Барановки, ул. Привокзальная, Троицкая, Супруна, Новоместенская, Горького, Металлургов, Леваневского, Труда, пр. Шевченко и прилегающих к ним улиц вода может временно иметь запах хлора.

На коммунальном предприятии также напоминают, что данные работы выполняются планово, с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, а перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Общество Хлорка

По тематике

28.08.2019 16:39

Сумская вода снова будет с хлором

КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров чистой воды на Пришибском водозаборе....

23.07.2019 10:35

Сумская вода опять будет с хлоркой

Водоканал начал промывку резервуаров на Лепеховском водозаборе....

17.07.2019 12:45

Сумская вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров Лепеховского водозабора....

01.07.2019 10:03

В Сумах вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров Лучанского водозабора....

14.05.2019 17:18

Сумская вода будет с хлоркой

КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров чистой воды Ново-Оболонского водозабора....

Новости

На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:18
На Сумщине запретили посещать кладбища
23.04.2020 11:16
У женщины, которая умерла в приемном отделении сумской больницы, коронавируса не выявили
Сегодня 13:06
На Сумщине мошенник обменял пенсионерке 5 тысяч гривен на сувенирные купюры
Сегодня 12:32
Сумчанка рассказала о карантине на Мадейре (видео)
Сегодня 12:20
В Сумах вода будет с хлоркой
Сегодня 12:16
На Сумщине мошенники за счет доверчивых граждан обогатились почти на 60 000 гривен
Сегодня 12:07
Прокуратура требует с «Укрнафты» 30 миллионов
Сегодня 11:33
Муниципальный опрос: влияют ли сумчане на принятие решений в городе
Сегодня 11:26
В Сумах собираются усилить помощь социально незащищенным гражданам
Сегодня 10:59
Сумские копы запрещают возить дачников
Сегодня 10:41
В Сумах откажутся от космических остановок
Сегодня 10:27
view counter

Статьи

Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
Вчера 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.