В Сумах вода будет с хлоркой КП «Горводоканал» сообщает, что в течение трех дней, с 28 по 30 апреля, будут продолжаться работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Лучанской насосной станции.

В связи с выполнением этих работ в домах жителей Барановки, ул. Привокзальная, Троицкая, Супруна, Новоместенская, Горького, Металлургов, Леваневского, Труда, пр. Шевченко и прилегающих к ним улиц вода может временно иметь запах хлора.

На коммунальном предприятии также напоминают, что данные работы выполняются планово, с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, а перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.