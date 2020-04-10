Сумчанка рассказала о карантине на Мадейре (видео) Сегодня в спецпроекте #НУЩОТАМ от UA:СУМИ о карантинных буднях острова Мадейра (Португалия).

Сумчанка Анастасия Мазур согласилась побыть виртуальным гидом и показать и рассказать о жизни в условиях карантина.