Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20313

Сумчанка рассказала о карантине на Мадейре (видео)

Сегодня в спецпроекте #НУЩОТАМ от UA:СУМИ о карантинных буднях острова Мадейра (Португалия).

Сумчанка Анастасия Мазур согласилась побыть виртуальным гидом и показать и рассказать о жизни в условиях карантина.

Общество Карантин

По тематике

Сегодня 08:45

Мэр Сум задумался над выходом из карантина

Сумская мэрия начнет разрабатывать план выхода из карантина....

Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина
25.04.2020 08:30

Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который продлили до 11 мая....

На Сумщине собираются закрыть на карантин лесхоз
24.04.2020 11:53

На Сумщине собираются закрыть на карантин лесхоз

Кролевцкий лесхоз собираются отправить на карантин....

24.04.2020 11:17

Сумчанка рассказала о карантине в Нидерландах (видео)

Как карантин переживают в Нидерландах? Сегодня спецкорреспондентом проекта #НУЩОТАМ от UA:СУМИ стала сумчанка Ирина Кириченко, которая сейчас живет в городе...

На Сумщине хотят запретить посещать кладбища на поминальные дни
22.04.2020 15:07

На Сумщине хотят запретить посещать кладбища на поминальные дни

Жителей Сумщины призывают помянуть родных и близких с соблюдением карантина....

Новости

На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:18
На Сумщине запретили посещать кладбища
23.04.2020 11:16
У женщины, которая умерла в приемном отделении сумской больницы, коронавируса не выявили
Сегодня 13:06
На Сумщине мошенник обменял пенсионерке 5 тысяч гривен на сувенирные купюры
Сегодня 12:32
Сумчанка рассказала о карантине на Мадейре (видео)
Сегодня 12:20
В Сумах вода будет с хлоркой
Сегодня 12:16
На Сумщине мошенники за счет доверчивых граждан обогатились почти на 60 000 гривен
Сегодня 12:07
Прокуратура требует с «Укрнафты» 30 миллионов
Сегодня 11:33
Муниципальный опрос: влияют ли сумчане на принятие решений в городе
Сегодня 11:26
В Сумах собираются усилить помощь социально незащищенным гражданам
Сегодня 10:59
Сумские копы запрещают возить дачников
Сегодня 10:41
В Сумах откажутся от космических остановок
Сегодня 10:27
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Статьи

Киевский триумф как самая большая гордость: Ахтырский "Нефтяник-Укрнафта" своим в элите так и не стал
Вчера 13:38
Оптовый поставщик цветов из Эквадора – как выбрать лучшего ®
24.04.2020 15:48
«Кусум» активно допомагає у боротьбі з пандемією
22.04.2020 09:31
Школа на дому
21.04.2020 15:11
Сумской врач-инфекционист: коронавирус будет циркулировать по меньшей мере до конца года
19.04.2020 17:53
Легенды «Спартака»: Владимир Голубничий. Лучший скороход XX века
19.04.2020 17:48
Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
14.04.2020 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
14.04.2020 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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