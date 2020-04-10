Сумчанка рассказала о карантине на Мадейре (видео)

Сумчанка Анастасия Мазур согласилась побыть виртуальным гидом и показать и рассказать о жизни в условиях карантина.
Сумская мэрия начнет разрабатывать план выхода из карантина....
Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который продлили до 11 мая....
Кролевцкий лесхоз собираются отправить на карантин....
Как карантин переживают в Нидерландах? Сегодня спецкорреспондентом проекта #НУЩОТАМ от UA:СУМИ стала сумчанка Ирина Кириченко, которая сейчас живет в городе...
Жителей Сумщины призывают помянуть родных и близких с соблюдением карантина....