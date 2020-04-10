На Сумщине мошенник обменял пенсионерке 5 тысяч гривен на сувенирные купюры 26 апреля в одном из сел Конотопского района к 81-летней женщине пришел незнакомец, назвавшийся работником службы контроля за использованием электроэнергии.

В разговоре с хозяйкой, гость рассказал, что, кроме проверки электросчетчика, должен вручить ей еще и тысячу гривен, якобы обещанную Президентом Украины в связи с пандемией коронавируса. И передал ей, как позже оказалось, две сувенирные купюры с надписями «500 гривен». Через некоторое время, поняв, что ему удалось втереться в доверие к пожилой женщине, визитер стал рассказывать ей о денежной реформе, которая будто бы проводится в стране. Как заверил молодой человек, деньги необходимо обменять немедленно, так как якобы уже после обеда в оборот войдут новые купюры.

Не заподозрив ничего плохого, бабушка достала из тайника свои сбережения и обменяла пять с половиной тысяч гривен на эквивалентную сумму в сувенирных бумажках.

Уже после того, как гость ушел, женщина с «новыми» деньгами пошла в магазин, где и узнала, что стала жертвой мошеннической сделки. Ей не оставалось ничего другого, как позвонить с соответствующим заявлением в полицию.

Конотопские следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Выясняя детали происшествия, правоохранители установили, что на вид преступнику около 20-25 лет, худощавого телосложения, рост около 170-175 см, лицо овальное, волосы черные. Он был одет в черную куртку и брюки такого же цвета, на голове имел черную бейсболку. Злоумышленник может передвигаться на мотоцикле Suzuki синего цвета.

Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой - если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет в розыске злоумышленника, сообщите об этом в Конотопский отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070 -21-74 и (095) 348-86-06 или по спецлинии полиции «102».

Вместе с тем, правоохранители настоятельно советуют гражданам не впускать в свои дома незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись, и не доверять информации, которую сообщают эти визитеры. Особенно, если речь заходит о ваших сбережения. Помните, что никакой денежной реформы в стране пока не проводится. А если она и будет, то ей будет предшествовать масштабная информационная кампания в средствах массовой информации, и каждый гражданин узнает о ней заранее. Так будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.