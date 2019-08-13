У женщины, которая умерла в приемном отделении сумской больницы, коронавируса не выявили Об этом сегодня, 27 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его данным, результат ПЦР-теста биоматериалов женщины, умершей в приемном отделении Сумской областной больницы, был отрицательным. Напомним: жительницу Путивльского района, которая проживала у дочери в Сумах, скорая возила по нескольким больницам, однако ее не принимали, а в приемном отделении областной больницы она умерла. У нее был сахарный диабет и повышенная температура.