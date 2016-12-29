Сумчани вже можуть користуватися цифровим паспортом

Про це повідомляють в управлінні «Центр надання адміністративних послуг м.Суми».
Електронні версії ID-картки та закордонного біометричного паспорта вже доступні у мобільному застосунку «Дія».
Паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових та пластикових документів та мають таку ж юридичну силу, що засвідчує постанова Кабінету Міністрів України №278 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді та паспорта громадянина України для виїзду за кордон в електронному вигляді», прийнятої 15 квітня.
Е-паспорт посвідчує особу громадянина там само, як і ID карта чи біометричний закордонний паспорт всередині країни.
Електронний паспорт у «Дії» формується автоматично, за умови наявності усіх необхідних відомостей про відповідний документ в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Цифровий паспорт – більш надійний, ніж паперовий та не менш надійний, ніж пластиковий. Щогодини мобільний застосунок «Дія» оновлює інформацію про документи в реєстрах, а кожні три хвилини формується унікальний QR-код, за яким з будь-якого смартфону, де встановлено «Дію», можна перевірити паспорт.
Вже зараз, в умовах карантину, цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок, якщо зупинить поліція.
За цифровим паспортом також можна отримати послуги зв’язку, входити в адмінбудівлі та отримувати державні послуги у ЦНАПах, на порталі «Дія» або для одержання коштів при поверненні товару.
Крім того, з електронним документом у межах України можна отримувати поштові послуги та проводити банківські операції, підтвердити досягнення повноліття при купівлі в магазині сигарет чи алкоголю, отримати медичні послуги та багато іншого.
Україна – одна з перших у світі держав, де можливо користуватися е-паспортом без потреби пред’являти паперового чи пластикового аналогу. І перша в світі, що надає найбільш повний перелік життєвих ситуацій застосування цифрового паспорту.
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