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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На період дії карантину фізичні особи-підприємці, які мають дітей віком до 10 років мають право на соціальні виплати

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради повідомляє, що на період дії карантину фізичні особи-підприємці, які мають дітей віком до 10 років мають право на соціальні виплати.

Дане рішення було прийнято урядом країни 22 квітня, та стосується тих підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до I і II групи платників єдиного податку. Окрім того, допомога призначатиметься не тільки під час карантинних заходів, а й на один місяць після дати їх відміни.

Разом із тим, фахівці департаменту наголошують, допомога на дітей надається одному з батьків дитини, опікуну, на кожну дитину до досягнення нею 10-и річного віку (включно) саме з місяця звернення і виплачується щомісячно за повний місяць. А от не можна призначити таку допомогу на дітей у разі вже оформленої послуги «муніципальна няня».

Розмір соціальної допомоги залежатиме від прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року: для дітей віком до 6 років – 1779 грн.; для дітей віком від 6 до 10 років – 2218 гривень.

Для оформлення даного виду соціальної допомоги, фізичній особі-підприємцю необхідно направити пакет документів:

  • заяву на призначення одного з батьків, опікуна (роздруковується за посиланням https://dszn.smr.gov.ua/blanki-zayavi-ta-deklaratsiyi-dlya-sotsialnoyi-dopomogi/);
  • копію свідоцтва про народження дитини віком до 10-и років;
  • довідку з Пенсійного фонду України про сплату Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
  • копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
  • копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Надіслати їх можна поштою (40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35); залишивши в спеціальній скриньці, розташованій при вході до адмінбудівлі департаменту (вул. Харківська, буд. 35) або в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису після запровадження відповідної опції на сайті Міністерства соціальної політики України. Про відповідні технічні можливості буде проінформовано мешканців міської ОТГ додатково.

Детальнішу інформацію можна дізнатись за багатоканальним номером: 78-88-88.

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