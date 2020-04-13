В Сумах благотворители передали инфекционной больнице препараты для лечения COVID-19

Их используют при лечении COVID-19. Лекарства приобрели за средства Благотворительного фонда «Бизнес - городу».
Сумчанка Марина Череватая, которая вернулась утром на пароме из Турции, опубликовала видеообращение....
В Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки....
Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...
Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...