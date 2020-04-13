В Сумах благотворители передали инфекционной больнице препараты для лечения COVID-19 На выходных Штаб бизнеса передал областной инфекционной больницы им. З. И. Красовицкого 3 взрослых дозы медицинского препарата «Актемра» (стоимость 1 дозы - 10112,4 грн) и 10 медицинских упаковок антибактериального препарата «Меропенем» (стоимость 1 упаковки - 3300 грн).

Их используют при лечении COVID-19. Лекарства приобрели за средства Благотворительного фонда «Бизнес - городу».