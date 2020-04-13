Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40199

Несколько сумчан застряли в Черноморске на пароме из Турции (видео)

Сумчанка Марина Череватая, которая вернулась утром на пароме из Турции, опубликовала видеообращение.

В нем она рассказала, что на пароме из Турции в Украину прибыли 90 украинцев. Половину из них уже осмотрели медики, вторая половина еще ожидает. Паром окружила Нацгвардия, никто ни кому ничего не говорит.

В телефонном разговоре она сообщила, что среди прибывших есть несколько человек из Сум и Конотопа. Им объяснили, что после медосмотра их повезут на базу отдыха «Куяльник» в Одессе, где собираются оставить на обсервацию, где им будет сделаны тесты на коронавирус. Она сообщила, что ее ждут, чтобы отвезти в Сумы.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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