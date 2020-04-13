Несколько сумчан застряли в Черноморске на пароме из Турции (видео) Сумчанка Марина Череватая, которая вернулась утром на пароме из Турции, опубликовала видеообращение.

В нем она рассказала, что на пароме из Турции в Украину прибыли 90 украинцев. Половину из них уже осмотрели медики, вторая половина еще ожидает. Паром окружила Нацгвардия, никто ни кому ничего не говорит.

В телефонном разговоре она сообщила, что среди прибывших есть несколько человек из Сум и Конотопа. Им объяснили, что после медосмотра их повезут на базу отдыха «Куяльник» в Одессе, где собираются оставить на обсервацию, где им будет сделаны тесты на коронавирус. Она сообщила, что ее ждут, чтобы отвезти в Сумы.