Несколько сумчан застряли в Черноморске на пароме из Турции (видео)

В нем она рассказала, что на пароме из Турции в Украину прибыли 90 украинцев. Половину из них уже осмотрели медики, вторая половина еще ожидает. Паром окружила Нацгвардия, никто ни кому ничего не говорит.
В телефонном разговоре она сообщила, что среди прибывших есть несколько человек из Сум и Конотопа. Им объяснили, что после медосмотра их повезут на базу отдыха «Куяльник» в Одессе, где собираются оставить на обсервацию, где им будет сделаны тесты на коронавирус. Она сообщила, что ее ждут, чтобы отвезти в Сумы.
На выходных Штаб бизнеса передал областной инфекционной больницы им. З. И. Красовицкого 3 взрослых дозы медицинского препарата «Актемра» (стоимость 1...
В Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки....
Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...
Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...