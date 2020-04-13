Погода в Сумах: ожидаются заморозки

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-7 м/с.
Столбики термометров покажут ночью 2-4 °С тепла (на поверхности почвы заморозки 0-2 °С), днем 14-16 °С выше нуля.
На выходных из-за циклона с запада на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
В ближайшие дни в Сумской области сохранится преимущественно сухая, холоднее обычной погода....
18-20 апреля в Сумской сохранится несколько холоднее обычной, преимущественно сухая погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...