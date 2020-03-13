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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За выходные в Бурыни поймали двух сеточников

Государственная экологическая инспекция в Сумской области продолжает проводить ежегодную природоохранную операцию «Нерест».

В течение апреля экоинспекторам уже удалось обнаружить 23 факта незаконного вылова водных биоресурсов. Последние два случая грубого нарушения правил рыболовства было зафиксировано в г. Бурынь.

Поздно вечером 25 апреля на водоеме «Стенковое» гражданин осуществлял незаконный лов рыбы с помощью двух рыболовных сетей. Таким образом браконьер поймал 25 экземпляров карася серебристого. Сумма ущерба, нанесенного ловлей биоресурсов в нерестовый период составила 425 грн.

Другой случай зафиксирован 26 апреля. На р. Чаша мужчина осуществлял лов рыбы с помощью деревянной лодки и двух сеток (по 50 метров каждая). Добычей этого браконьера стали 2 судака, 12 окуней и 55 штук плотвы. Общая сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий, составила 5899 грн.

По обоим случаям браконьерства инспекторами составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые вместе с расчетами убытков будут переданы на рассмотрение в суд.

Однако, убытки, выраженные в рублях, охватывают лишь мизерную часть всей вреда, который наносят нарушители при нерестового периода. Ведь, выбивая сетками или иным способом маточное поголовье рыб, браконьеры лишают жизни миллионы нерожденных мальков. Потому что, например, только одна самка плотвы способна откладывать до 80000 икринок, а судака - до 300 000. Следовательно, на сковороде до браконьеров попадают целые популяции рыб, которые должны появиться в водоемах Сумщины.

Право Браконьерство

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