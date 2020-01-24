На Сумщине разбойник-гастролер напал с отверткой на пенсионерку Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП Сумской области при силовой поддержке спецподразделения «КОРД» и под процессуальным руководством прокуратуры области задержали подозреваемого по месту жительства, в Полтавской области.

Событие произошло в частном секторе Конотопа около 9:30. Местная пенсионерка как раз вернулась домой из магазина, когда в ее дом ворвался неизвестный в маске.

Толкнув 72-летнюю бабушку на пол, он стал требовать деньги, угрожая при этом старой отверткой. Испугавшись, женщина отдала все свои сбережения - около 1100 гривен. Удовлетворившись этой «добычей», злоумышленник напоследок прихватил еще и два мобильных телефона пенсионерки, после чего ушел. Что касается самой бабушки, то она, едва придя в себя, пошла к соседям и от них позвонила в полицию.

Получив сообщение о совершении тяжкого преступления, на место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции. А весь личный состав Конотопского отдела полиции был ориентирован на поиски нападающего. Чтобы установить его личность, правоохранители отработали десятки адресов; проверили жителей всех соседних улиц; просмотрели видео с камер наблюдения в районе совершения преступления, проанализировали, кто из людей и какие транспортные средства в это время были недалеко от места происшествия; просчитали возможные пути «подхода» и «ухода» злоумышленника; установили возможных свидетелей происшествия.

«Поиски нападающего продолжались в нескольких направлениях. С одной стороны в результате безотлагательно проведенных поисковых мероприятий в поле зрения оперативников попал подозрительный автомобиль. Маршрут его передвижения по городу и адрес регистрации удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, - комментирует ситуацию Валерий Строкач, заместитель начальника ГУНП в области. - С другой стороны - сотрудники уголовного розыска получили информацию о личности, которая могла бы быть причастной к совершению нападения. А сопоставив все эти данные - «вычислили» и самого злоумышленника. Им оказался 45-летний житель соседней области, который уже имеет в своем прошлом судимости за совершение аналогичных преступлений».

В ходе проведения следственных действий полицейские также установили, что буквально за полчаса до совершения разбойного нападения этот же человек совершил кражу на соседней улице. Воспользовавшись отсутствием хозяев, он проник в дом, и в поисках ценных вещей устроил полный беспорядок. Однако, кроме мобильного телефона и 55 гривен из кошелька, вор так ничего и не нашел. Позже эти вещи полицейские изъяли у него при задержании.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия следователи квалифицируют соответственно ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище ...) и ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище...) Уголовного кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений как на территории Сумской области, так и на территории других областей.

За содеянное ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.