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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40344

Трио разбойников на Сумщине грозит до 15 лет лишения свободы

Прокуратурой Сумской области совместно со Следственным управлением Нацполиции изменено сообщение о подозрении трем задержанным, которые совершили ряд разбойных нападений на пенсионеров.

В настоящее время собраны доказательства их причастности к трем эпизодам преступной деятельности в Сумской и четырех в Черниговской областях. Поэтому их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 185 и ч. 3 и ч. 4 ст. 187 (кража и разбой, совершенные в составе организованной группы) УК Украины. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы, приговор суда подозреваемые ждут в СИЗО.

Напоминаем, что 20 марта 2020 года около 3:00 ночи в с. Хустянка Бурынского района в дом одинокой 76-летней пенсионерки ворвались трое мужчин. Нападавшие связали потерпевшую и требовали отдать все ценности. Напуганная пенсионерка, опасаясь за свою жизнь, отдала злоумышленникам все что у нее было - 200 грн. Убегая, мужчины прихватили с собой некоторые личные вещи потерпевшей. Однако далеко убежать нападающим не удалось, неподалеку с. Степановка Сумского района их задержали правоохранители.

Все трое - жители Конотопского района, 1981, 1990 по 1992 годов рождения. В то же время следствие продолжается, устанавливается точное количество преступлений, совершенных указанными лицами, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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