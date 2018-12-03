В Сумах проводят анкетирование по поводу общественного бюджета Сумской горсовет интересуется мнением сумчан по проведению и оценке организации общественного бюджета в Сумской городской ОТГ.

Также хотят понять, как усовершенствовать процесс, сделать его более удобным для горожан.

Кроме того, изучают предложения по большей вовлеченности в общественнуый (партиципаторый) бюджет отдельных категорий граждан.

Ссылка на анкету - https://cutt.ly/Vya30YY.

Результаты будут использованы для совершенствования Положение об общественном бюджете.