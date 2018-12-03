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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0256

В Сумах проводят анкетирование по поводу общественного бюджета

Сумской горсовет интересуется мнением сумчан по проведению и оценке организации общественного бюджета в Сумской городской ОТГ.

Также хотят понять, как усовершенствовать процесс, сделать его более удобным для горожан.

Кроме того, изучают предложения по большей вовлеченности в общественнуый (партиципаторый) бюджет отдельных категорий граждан.

Ссылка на анкету - https://cutt.ly/Vya30YY.

Результаты будут использованы для совершенствования Положение об общественном бюджете.

Общество Общественный бюджет

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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