К акции «Подвези медика» в Сумах присоединился сервис OnTaxi Компания будет привлекать всех, кто желает стать волонтером и бесплатно помочь медицинским работникам вовремя добраться на работу и домой.

Для этого в приложении создан класс авто «Волонтер», поездки в котором бесплатны, а воспользоваться им могут авторизованные в сервисе представители медицины. Эта акция создана для помощи медикам в преодолении транспортного коллапса, который возник из-за карантина.

Присоединиться этой возможностью можно следующим образом. Любое государственное медицинское учреждение может подать заявление по образцу (смотреть - здесь) и прислать ее на support@ontaxi.com.ua.

Далее эту информацию проверяют и подключают представителей медицинского учреждения, которым необходима транспортная помощь, к возможности создавать заказ в указанном классе.

Все водители, которые сотрудничают с сервисом или нет, могут присоединиться к акции и выполнять заказы в этом классе. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму и пройти упрощенную процедуру регистрации.