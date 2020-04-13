К акции «Подвези медика» в Сумах присоединился сервис OnTaxi

Для этого в приложении создан класс авто «Волонтер», поездки в котором бесплатны, а воспользоваться им могут авторизованные в сервисе представители медицины. Эта акция создана для помощи медикам в преодолении транспортного коллапса, который возник из-за карантина.
Присоединиться этой возможностью можно следующим образом. Любое государственное медицинское учреждение может подать заявление по образцу (смотреть - здесь) и прислать ее на support@ontaxi.com.ua.
Далее эту информацию проверяют и подключают представителей медицинского учреждения, которым необходима транспортная помощь, к возможности создавать заказ в указанном классе.
Все водители, которые сотрудничают с сервисом или нет, могут присоединиться к акции и выполнять заказы в этом классе. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму и пройти упрощенную процедуру регистрации.