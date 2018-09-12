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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04357

На Сумщине аграрии нарушали порядок внесения пестицидов

В то время, когда со всех уголков Сумщины поступает информация о массовой гибели пчел, аграрии продолжают грубо нарушать требования природоохранного и санитарного законодательства при обращении с пестицидами.

В частности, работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области установлен такой факт возле с. Воргол Кролевецкого района. Специалистами отдела экоконтроля ПЗФ, лесов и растительного мира было выявлено, что работниками ООО «Кролевецкий комбикормовый завод» без предупреждения местного населения, среди дня и в ветреную погоду осуществлялось внесение гербицида «Ацетер Супер».

Однако, в соответствии с Правилами транспортировки, хранения и применения пестицидов в народном хозяйстве, (ДСП 8.8.1.2.001-91), все работы с пестицидами следует проводить в ранние утренние (до 10) и вечерние (18-22) часы при минимальных восходящих воздушных потоках. К тому же, хозяйства обязательно должны извещать граждан о возделывании полей токсичными растворами не менее, чем за 2 суток до начала работ. А в радиусе 200 м от границ участков, обрабатываемых должны быть установлены предупредительные надписи.

Кроме того, установлено, что вопреки требованиям законодательства, работники предприятия работали без средств индивидуальной защиты и готовили раствор токсичных веществ непосредственно на месте их внесения. В ходе осмотра также было обнаружено, что форсунки, через которые осуществляется внесение гербицида, неисправные и протекают. Все это могло привести попадание гербицида на природные участки за пределами поля и негативно повлиять на состояние окружающей среды.

В связи с вышеизложенным, Инспекция привлекла главного агронома ООО «Кролевецкий комбикормовый завод» к ответственности, предусмотренной ст. 83 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Общество Пестициды

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